バレー男子日本は５勝目　ネーションズリーグ

2022年6月24日 23時08分 （共同通信）
　バレーボールのネーションズリーグ男子は２４日、フィリピンのケソンなどで１次リーグが行われ、日本はイタリアに３―２で競り勝ち、５勝１敗とした。西田（ジェイテクト）が両チーム最多の２８得点。（共同）

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