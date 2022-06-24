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世界水泳、チームＦＲで日本が銅 アーティスティックスイミング
【ブダペスト共同】水泳の世界選手権第７日は２４日、ブダペストで行われ、アーティスティックスイミング（...
6月25日
渋野日向子、前半終え１アンダー 全米女子プロゴルフ第２日
【ベセスダ（米メリーランド州）共同】女子ゴルフのメジャー第３戦、全米女子プロ選手権は２４日、メリーラ...
野中、菊地、伊藤が決勝へ Ｗ杯ボルダリング第６戦
【インスブルック共同】スポーツクライミングのワールドカップ（Ｗ杯）は２４日、インスブルックでボルダリ...
6月24日
日本ハム、左腕メネズを獲得 カブスなどに所属
日本ハムは２４日、新外国人選手として米大リーグ、カブスなどに所属していたコナー・メネズ投手（２７）＝...
穂積絵莉、二宮真琴組が決勝進出 バートホンブルク・オープン
女子テニスのバートホンブルク・オープンは２４日、ドイツのバートホンブルクで行われ、ダブルス準決勝で穂...
ヤ１６―６巨（２４日） 中村と村上が２打席連発
ヤクルトが今季最多の１６得点で大勝。三回までに中村の２打席連続本塁打などで７点を先行。六回以降も村上...