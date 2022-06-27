群馬県庁
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「台湾紅茶の父」 沼田市出身・新井耕吉郎の偉業を後世に 顕彰会発会式に30人
群馬県沼田市利根町の老神温泉関係者たちが、地元出身の農業技師で「台湾紅茶の父」と呼ばれる新井...
6月27日
高齢化の村 人気パン復活 「とら」引き継いだ移住の若者 南牧の道の駅で金−日曜販売 村民や観光客訪れる
人口の６５％以上が高齢者の群馬県南牧村で、素朴な地元グルメとして愛されてきた「とらおのパン」...
6月26日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに101人感染
群馬県は二十五日、新たに百一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は延べ九万...
群馬・伊勢崎市で40.2度 6月では史上初の40度台 東京都心を含め各地で猛暑日 今年初の「熱中症警戒アラート」も
関東地方は２５日、南から吹き込む暖気と強い日差しで気温がぐんぐん上昇し、群馬県伊勢崎市で４０．２度を...
6月25日
参院選群馬 中曽根さん独走状態 共同通信序盤情勢
共同通信社は、２２日に公示された参院選（７月１０日投開票）に関する電話情勢調査を実施し、序盤情勢を探...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに95人感染
群馬県と前橋、高崎市は二十四日、新型コロナウイルスに新たに計九十五人が感染していると確認したと発表し...