群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は二十六日、新型コロナウイルスに新たに計七十一人が感染していると確認したと発表した。高崎市は同日、八十代女性が死亡したとも発表。県内の感染確認者は延べ九万七千八百三十三人、死者は計三百二十二人。

保健所別の新規感染確認者は次の通り。

高崎市２３人、前橋市２１人、桐生６人、伊勢崎と太田各５人、渋川と館林各３人、藤岡と富岡各２人、安中１人。

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