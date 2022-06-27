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参院選千葉 主な候補者の横顔（下）
三回に分けて紹介した候補者十人のほか、いずれも諸派新人の記内（きない）恵さん（４７）、椎名亮太さん（...
6月27日
千葉県内猛暑 鴨川35.2℃ 6月の観測史上最高 流山の会社、市に熱中症指数計を寄贈
関東地方は二十六日も気温がぐんぐん上昇し、千葉県内でも鴨川で六月として観測史上最高の三五・二...
＜記者だより＞自分を好きになって
千葉県流山市内で子ども食堂を運営するピアニスト金川聡美さん（４１）の会員制交流サイト（ＳＮＳ）投稿は...
「電力需給ひっ迫注意報」政府が初めて発令 東京電力管内であすの節電呼び掛け
関東地方で連日猛暑が続く中、政府は26日午後、新たに設けた「電力需給ひっ迫注意報」を初めて発令、節電...
6月26日
＜新型コロナ＞千葉県で548人の新規感染 9日連続で前週を上回る
千葉県内では26日、新たに548人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表された。新規感染...
参院選千葉 公示後初の週末 主要政党、党首級が舌戦
参院選は公示後初の週末を迎えた。現職新人合わせて十四人が立候補している千葉選挙区（改選数三）には二十...