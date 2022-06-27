＜新型コロナ＞千葉県で新たに327人感染、3人死亡

2022年6月27日 21時10分
　千葉県内では２７日、３２７人が新型コロナウイルスに感染し、７０代から９０代以上までの男性３人が死亡したと発表された。
　新規クラスターは、市川市立中国分小学校、同市の百合台保育園など３件が認定された。
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