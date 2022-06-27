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＜ドキ時！サイエンス＞（2）タンパク危機救う菌肉
みそ、しょうゆ、日本酒…。日本の伝統的な発酵食品を陰で支える微生物が麹（こうじ）菌だ。大豆や...
6月27日
参院選茨城 買い物ついでに期日前投票 境町「１日限定」商業施設にバス
七月十日投開票の参院選で、バスを利用した移動式の期日前投票所が二十四日、茨城県境町内の商業施...
＜新型コロナ＞茨城県で194人が新たに感染 教育・福祉施設で3件のクラスター
茨城県と水戸市は26日、新たに194人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は累計...
6月26日
＜茨食健美 大和沙織のこだわりレシピ＞レタスの豚肉巻き サッパリと夏バテ対策
木々の色濃い緑にアジサイが映える季節となりました。今回はレタスを使い、梅雨のこの時期にサッパ...
茨城県内の元高校生、ネット資金募る ひたちなかで8月演奏会 吹奏楽部員 青春取り戻せ
合言葉は「青春を取り戻せ」−。新型コロナウイルス禍で活動の場を失った茨城県内の元高校吹奏楽部員でつく...
＜新型コロナ＞茨城県の新規感染者は236人 教育福祉施設で1件の新規クラスター
茨城県と水戸市は25日、新たに236人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は累計...
6月25日