＜新型コロナ＞茨城県で新たに175人感染

2022年6月27日 22時02分

﻿　茨城県と水戸市は27日、新たに175人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染者は累計16万4523人になった。クラスター（感染者集団）の発生が疑われる事例は、新たに小学校で1件確認された。
　同日現在、療養者の総数は1467人。うち自宅療養中が1190人、入院中が60人（重症ゼロ）などとなっている。（長崎高大）
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