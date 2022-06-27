﻿ 茨城県と水戸市は27日、新たに175人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染者は累計16万4523人になった。クラスター（感染者集団）の発生が疑われる事例は、新たに小学校で1件確認された。

同日現在、療養者の総数は1467人。うち自宅療養中が1190人、入院中が60人（重症ゼロ）などとなっている。（長崎高大）

関連キーワード 茨城