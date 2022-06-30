国内で３０日、新たに２万３４４８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前の同じ曜日に比べ、約６７００人多い。内訳は東京３６２１人、大阪２１９３人、愛知１３２２人など。死者は大阪で４人など計１３人だった。

厚生労働省によると、重症者は５２人で前日より２人増えた。

東京で過去に公表した感染者の取り下げが９１人あった。



関連キーワード 社会

主要ニュース