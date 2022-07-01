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東京都知事杯 2回戦（6月26日・八王子市滝ガ原運動場野球場）
◆東京都知事杯第４５回東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント（６月２６日・八王子市滝...
7月1日
熊谷グリーンタウン、5年ぶり3回目V 投打ガッチリ!!全6戦63得点6失点 全日本学童埼玉県予選
全日本軟式野球連盟主催
埼玉県野球連盟主管
ペン＆カメラ＝竹下陽二
準決勝、決勝が１１日、...
6月30日
三鷹・多摩サンフラワーズ、理想の形で初4強 都女子学童エリエールトーナメント
都知事杯第１１回女子学童軟式野球大会エリエールトーナメント
東京都軟式野球連盟、東京中日スポーツ・東...
サンジュニア 初戦逆転突破 東京都知事杯
都知事杯第４５回東京都学童軟式野球大会 フィールドフォース・トーナメント
東京都軟式野球連盟
東京...
6月24日
ベスト８出そろう 全日本学童栃木県予選
高円宮賜杯第４２回全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメント 栃木県予選
栃木県野球連盟など主催
...
都女子学童エリエールトーナメント 2回戦（19日・駒沢オリンピック公園総合運動場軟式野球場ほか）
◆東京都知事杯第１１回東京都女子学童軟式野球大会エリエールトーナメント（１９日・駒沢オリンピック公園...