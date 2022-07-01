全日本学童栃木県予選　準々決勝（6月25日・矢板運動公園野球場）

2022年7月1日 08時30分
　◆高円宮賜杯第４２回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント栃木県予選（６月２５日・矢板運動公園野球場）
　▽準々決勝
石橋クラブ（下野）９−２千塚学童クラブ（栃木）
穂積学童（小山）９−５田沼アスレチックＢＢＣ（佐野）
宇都宮ウエストキッズ（宇都宮）５−４城北クラブ（佐野）
大平南中央クラブ（栃木）２２−７姿川第二野球クラブ（宇都宮）
（東京中日スポーツ）

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