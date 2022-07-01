ブルージェイズの菊池が３勝目　６回１失点、１カ月半ぶり白星

2022年7月1日 11時37分 （共同通信）
　レイズ戦に先発したブルージェイズ・菊池＝トロント（カナディアンプレス提供・ＡＰ＝共同）

　レイズ戦に先発したブルージェイズ・菊池＝トロント（カナディアンプレス提供・ＡＰ＝共同）

　【トロント共同】米大リーグは６月３０日、各地で行われ、ブルージェイズの菊池は本拠地トロントでのレイズ戦に先発し、６回を４安打１失点で５月１６日以来となる３勝目（４敗）を挙げた。試合は４―１だった。
　菊池は課題の制球が良く、今季最多の８三振を奪った。
　大谷のエンゼルスは試合がない。

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