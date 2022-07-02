静岡県庁

静岡県内では一日、新たに三百七十四人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者やクラスター（感染者集団）の報告はなかった。

県発表によると、東部では御殿場市が十九人、沼津市が十二人、富士市が十人、三島市と裾野市、伊豆の国市、清水町が各七人、下田市が六人、熱海市と伊豆市、函南町が各四人、伊東市と富士宮市が各三人、西伊豆町が二人、小山町が一人。

関連キーワード 静岡

新型コロナ