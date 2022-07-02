静岡県庁
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措置命令に回答無し 盛り土前所有者 指導権限は県に
静岡県熱海市伊豆山の土石流災害で被害を拡大させたとされる盛り土の一部が起点部に残る問題で、市は六月三...
7月1日
アーケード彩る七夕飾り 沼津仲見世商店街 3年ぶりに「まつり」
静岡県沼津市のＪＲ沼津駅南口の沼津仲見世商店街で六月三十日、「仲見世七夕まつり」が始まった。...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに423人感染
静岡県内では六月三十日、新たに四百二十三人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者やクラスタ...
「結果的に防げなかった。深く反省する」 失敗だった行政対応、悔やむ元副知事 熱海土石流
＜癒えぬ傷痕 熱海土石流災害1年・下＞
「行政対応は失敗だった」ー。熱海市伊豆山の土...
6月30日
熱海土石流 復興基本計画を公表 市検討委 住宅再建支援など明記
静岡県熱海市は二十九日、昨年七月の土石流災害で被災した伊豆山（いずさん）地区の復興計画を議論...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに402人感染
静岡県内では三十日、新たに四百二人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。...