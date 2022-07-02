【テヘラン共同】米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、イラン南部で２日午前２時２分（日本時間同６時３２分）ごろ、マグニチュード（Ｍ）６・１の地震があった。地元当局者によると、３人が死亡し、８人が負傷した。国営テレビでの発言をロイター通信が伝えた。

震源はホルムズ海峡に面する南部バンダレレンゲの北東５４キロ、深さは１０キロ。



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