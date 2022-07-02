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Ｌ・ロペスカジェハ氏死去 ラウル・カストロ氏の元娘婿
ルイスアルベルト・ロドリゲス・ロペスカジェハ氏（キューバ大統領顧問で軍将官、ラウル・カストロ元国家評...
7月2日
バイルス選手に米大統領自由勲章 １７人選出、ワシントンさんらも
【ワシントン共同】バイデン米大統領は１日、文民最高位の勲章である「大統領自由勲章」の今年の受章者に、...
ロシア攻勢、民間人の犠牲やまず 南部オデッサ州、死者２１人に
【キーウ共同】ロシア軍が攻勢を強めるウクライナ各地で民間人の犠牲が後を絶たない。南部オデッサ州の副知...
米、最新鋭防空システムを供与 追加軍事支援１０００億円
【ワシントン共同】米国防総省は１日、ロシアが侵攻を続けるウクライナへの８億２千万ドル（約１１１０億円...
北朝鮮、発熱患者は減少続く 新規は４１００人に
【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は２日、新型コロナウイルス感染などが疑われる発熱患者が、１日夕までの...
北朝鮮、Ｇ７首脳声明に反発 ＩＣＢＭ発射は「自衛権の行使」
【北京共同】北朝鮮外務省は２日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）が６月末に大陸間弾道ミサイル（ＩＣ...