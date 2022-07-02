大垣共立銀、ＡＴＭに影響　１９０台利用できず

2022年7月2日 13時48分 （共同通信）
　大垣共立銀行の看板＝２日午後、名古屋市

　大垣共立銀行の看板＝２日午後、名古屋市

　大垣共立銀行（岐阜県大垣市）は２日、ＫＤＤＩ（ａｕ）の通信障害に伴い、岐阜、愛知、三重、滋賀４県の駅など店舗外に設置されたＡＴＭ２２１台のうち、１９０台が利用できなくなっていると発表した。
　大垣共立銀行によると、銀行とＡＴＭをつなぐ回線に障害が起きた。銀行の店舗内や、コンビニエンスストアに設置されているＡＴＭは利用可能という。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧