あの候補者の主張は？投票先を選ぶためのデータいろいろ…参院選東京選挙区 記事まとめ
2022年7月5日 17時06分
１０日に投開票を迎える参議院議員選挙で、候補者３４人が６議席を争っている東京選挙区。「東京新聞 TOKYO Web」に掲載された中から、投票先を選ぶための参考となりそうな記事をピックアップしました。（デジタル編集部）
（１）主な候補の人物像は？
記者が主な候補者のこれまでの人生経験や、人柄に迫りました。
【記事】出馬の経緯は？政治信条は？意外な一面も…参院選東京選挙区の主な候補者はこんな人たち
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（２）重要課題への考え方は？主な候補に聞いた
主な候補者に行った政策アンケートの回答を、テーマ別に紹介しました。（全７回）
＜参院選東京選挙区・主な候補者アンケート＞
①改憲は必要？不要？
②緊急事態条項は憲法に必要？不要？
③憲法9条への自衛隊明記は必要？不要？
④自衛隊に敵基地攻撃能力は必要？不要？
⑤旧文通費や鉄道パスのような「特典」は必要？不要？
⑥選択的夫婦別姓に賛成？反対？
⑦新型コロナウイルスの感染症法上の扱いを緩和する？このまま？強化する？
＜参院選東京選挙区・主な候補者アンケート＞
①改憲は必要？不要？
②緊急事態条項は憲法に必要？不要？
③憲法9条への自衛隊明記は必要？不要？
④自衛隊に敵基地攻撃能力は必要？不要？
⑤旧文通費や鉄道パスのような「特典」は必要？不要？
⑥選択的夫婦別姓に賛成？反対？
⑦新型コロナウイルスの感染症法上の扱いを緩和する？このまま？強化する？
（３）政見放送で何を訴えた？
候補者３４人のうち、申し込みをした３３人の政見がNHK総合テレビで放送されました。１人５分３０秒以内のそれぞれの訴えを、コンパクトにまとめました。ここでは諸派の候補者たちの届け出た政治団体の名称も含めて紹介します。（全７回）
＜政見放送で何を訴えた？参院選東京選挙区＞
①菅原深雪氏（日本第一党） ▼後藤輝樹氏（メタバース党） ▼長谷川洋平氏（ＮＨＫ党） ▼山添拓氏（日本共産党） ▼松尾明弘氏（立憲民主党）＝６月２７日放送
②蓮舫氏（立憲民主党） ▼乙武洋匡氏（無所属） ▼河野憲二氏（維新政党・新風） ▼中村高志氏（無所属） ▼田村真菜氏（共和党）＝６月２８日放送
③朝日健太郎氏（自由民主党） ▼松田美樹氏（ＮＨＫ党） ▼斎木陽平氏（こどもの党） ▼桑島康文氏（核融合党） ▼生稲晃子氏（自由民主党）＝６月２９日放送
④服部良一氏（社会民主党） ▼山本太郎氏（れいわ新選組） ▼込山洋氏（スマイル党） ▼荒木千陽氏（ファーストの会） ▼竹谷とし子氏（公明党）＝６月３０日放送
⑤小畑治彦氏（天命党） ▼内藤久遠氏（平和党） ▼及川幸久氏（幸福実現党） ▼田中健氏（ＮＨＫ党） ▼海老沢由紀氏（日本維新の会） ＝７月１日放送
⑥説田健二氏（NHK党） ▼沓沢亮治氏（日本改革党） ▼中村之菊氏（沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党） ▼河西泉緒氏（参政党） ＝７月４日放送
⑦安藤裕氏（新党くにもり） ▼青山雅幸氏（自由共和党） ▼猪野恵司氏（NHK党） ▼中川智晴氏（無所属）＝７月５日放送
①菅原深雪氏（日本第一党） ▼後藤輝樹氏（メタバース党） ▼長谷川洋平氏（ＮＨＫ党） ▼山添拓氏（日本共産党） ▼松尾明弘氏（立憲民主党）＝６月２７日放送
②蓮舫氏（立憲民主党） ▼乙武洋匡氏（無所属） ▼河野憲二氏（維新政党・新風） ▼中村高志氏（無所属） ▼田村真菜氏（共和党）＝６月２８日放送
③朝日健太郎氏（自由民主党） ▼松田美樹氏（ＮＨＫ党） ▼斎木陽平氏（こどもの党） ▼桑島康文氏（核融合党） ▼生稲晃子氏（自由民主党）＝６月２９日放送
④服部良一氏（社会民主党） ▼山本太郎氏（れいわ新選組） ▼込山洋氏（スマイル党） ▼荒木千陽氏（ファーストの会） ▼竹谷とし子氏（公明党）＝６月３０日放送
⑤小畑治彦氏（天命党） ▼内藤久遠氏（平和党） ▼及川幸久氏（幸福実現党） ▼田中健氏（ＮＨＫ党） ▼海老沢由紀氏（日本維新の会） ＝７月１日放送
⑥説田健二氏（NHK党） ▼沓沢亮治氏（日本改革党） ▼中村之菊氏（沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党） ▼河西泉緒氏（参政党） ＝７月４日放送
⑦安藤裕氏（新党くにもり） ▼青山雅幸氏（自由共和党） ▼猪野恵司氏（NHK党） ▼中川智晴氏（無所属）＝７月５日放送
（４）現職６人の任期中の活動ぶりはどうだった？
今回引退を決め立候補していない２人を含め、現職６人のこの６年間の議員活動を、国会審議の「花形」予算委員会での発言や、質問主意書、議員立法の提出状況などを中心に振り返りました。
【記事】任期満了迎える現職6氏の国会活動をチェックした
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（５）選挙公報は？東京選挙区の知っておきたい豆知識はある？
各候補者が政策などを訴えるために提出した原稿をそのまま掲載し、各世帯に配布された「選挙公報」は、東京都選管の特設サイトで、スマホなどからでもみることができます。
東京都の有権者は、与野党にこれまでどんな審判をくだしてきたのでしょうか。近年の議席の行方をまとめました。
【記事】現れるか新風、議席守れるか有力政党 参院選東京選挙区の近年の結果を振り返る＜プレイバック参院選＞
前回２０１９年の参院選はどういう戦いだったか、振り返りました。コロナ禍が襲ってくる約半年前に行われた選挙戦でした。選挙区の歴史上で初めて、同時に３人の女性当選者が誕生しました。
【記事】2019年の参院選東京選挙区の構図はどうだった？結果は？＜プレイバック参院選＞
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【記事】2019年の参院選東京選挙区の構図はどうだった？結果は？＜プレイバック参院選＞
東京選挙区ならではの特徴や政治的な意義を、文教大学人間科学部の上ノ原秀晃准教授（政治行動論）に聞きました。今後の政局を占うポイントとして教授が注目しているのは、あの政党でした。
【記事】激戦・東京選挙区のポイントは？有権者1000万人超、少数派も当選チャンス
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（６）全立候補者の年齢と代表的肩書
説田健二 ５１ Ｎ新 フリーカメラマン
菅原深雪 ６０ 諸新 会社役員
山本太郎 ４７ れ元＜１＞ 党代表
中村之菊 ４２ 諸新 政治団体代表
安藤裕 ５７ 諸新 （元）内閣府政務官
海老沢由紀 ４８ 維新 （元）大阪市議
荒木千陽 ４０ ファ新 都民ファ代表 国
服部良一 ７２ 社新 党幹事長
長谷川洋平 ４５ Ｎ新 政治団体代表
山添拓 ３７ 共現＜１＞ 党政策副委員長
猪野恵司 ３８ Ｎ新 バレエ教室経営
竹谷とし子 ５２ 公現＜２＞ （元）財務政務官
田中健 ５６ Ｎ新 （元）江戸川区議
沓沢亮治 ５４ 諸新 （元）豊島区議
桑島康文 ６０ 諸新 医師
小畑治彦 ３６ 諸新 （元）東大阪市議
後藤輝樹 ３９ 諸新 デザイン印刷業
朝日健太郎 ４６ 自現＜１＞ （元）国土交通政務官
込山洋 ４８ 諸新 （元）介護施設職員
及川幸久 ６２ 諸新 幸福実現党役員
青山雅幸 ６０ 諸新 （元）衆院議員
生稲晃子 ５４ 自新 俳優
松尾明弘 ４７ 立新 （元）衆院議員
蓮舫 ５４ 立現＜３＞ （元）党代表代行
斎木陽平 ３０ 諸新 学習塾経営
河野憲二 ７４ 諸新 （元）団体職員
乙武洋匡 ４６ 無新 作家
中川智晴 ６４ 無新 １級建築士
田村真菜 ３４ 諸新 フリー編集者
内藤久遠 ６５ 諸新 （元）陸上自衛官
松田美樹 ３５ Ｎ新 不動産会社役員
河西泉緒 ４１ 諸新 クラブ経営
油井史正 ７８ 無新 個人事業主
中村高志 ６２ 無新 （元）会社員
菅原深雪 ６０ 諸新 会社役員
山本太郎 ４７ れ元＜１＞ 党代表
中村之菊 ４２ 諸新 政治団体代表
安藤裕 ５７ 諸新 （元）内閣府政務官
海老沢由紀 ４８ 維新 （元）大阪市議
荒木千陽 ４０ ファ新 都民ファ代表 国
服部良一 ７２ 社新 党幹事長
長谷川洋平 ４５ Ｎ新 政治団体代表
山添拓 ３７ 共現＜１＞ 党政策副委員長
猪野恵司 ３８ Ｎ新 バレエ教室経営
竹谷とし子 ５２ 公現＜２＞ （元）財務政務官
田中健 ５６ Ｎ新 （元）江戸川区議
沓沢亮治 ５４ 諸新 （元）豊島区議
桑島康文 ６０ 諸新 医師
小畑治彦 ３６ 諸新 （元）東大阪市議
後藤輝樹 ３９ 諸新 デザイン印刷業
朝日健太郎 ４６ 自現＜１＞ （元）国土交通政務官
込山洋 ４８ 諸新 （元）介護施設職員
及川幸久 ６２ 諸新 幸福実現党役員
青山雅幸 ６０ 諸新 （元）衆院議員
生稲晃子 ５４ 自新 俳優
松尾明弘 ４７ 立新 （元）衆院議員
蓮舫 ５４ 立現＜３＞ （元）党代表代行
斎木陽平 ３０ 諸新 学習塾経営
河野憲二 ７４ 諸新 （元）団体職員
乙武洋匡 ４６ 無新 作家
中川智晴 ６４ 無新 １級建築士
田村真菜 ３４ 諸新 フリー編集者
内藤久遠 ６５ 諸新 （元）陸上自衛官
松田美樹 ３５ Ｎ新 不動産会社役員
河西泉緒 ４１ 諸新 クラブ経営
油井史正 ７８ 無新 個人事業主
中村高志 ６２ 無新 （元）会社員
上から届け出順。左からそれぞれ、氏名、年齢、党派別、現職元職新人の別（＜＞内は当選回数）、代表的肩書、推薦党派。党派の略称は、自＝自民、立＝立民、公＝公明、維＝維新、共＝共産、国＝国民、れ＝れいわ、社＝社民、Ｎ＝Ｎ党、ファ＝ファーストの会、諸＝諸派、無＝無所属。候補者の年齢は投票日基準。敬称略。
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