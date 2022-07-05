１０日に投開票を迎える参議院議員選挙で、候補者３４人が６議席を争っている東京選挙区。「東京新聞 TOKYO Web」に掲載された中から、投票先を選ぶための参考となりそうな記事をピックアップしました。（デジタル編集部）

（１）主な候補の人物像は？

（２）重要課題への考え方は？主な候補に聞いた

（３）政見放送で何を訴えた？

候補者３４人のうち、申し込みをした３３人の政見がNHK総合テレビで放送されました。１人５分３０秒以内のそれぞれの訴えを、コンパクトにまとめました。ここでは諸派の候補者たちの届け出た政治団体の名称も含めて紹介します。（全７回）

（４）現職６人の任期中の活動ぶりはどうだった？

（５）選挙公報は？東京選挙区の知っておきたい豆知識はある？

（６）全立候補者の年齢と代表的肩書

説田健二 ５１ Ｎ新 フリーカメラマン菅原深雪 ６０ 諸新 会社役員山本太郎 ４７ れ元＜１＞ 党代表中村之菊 ４２ 諸新 政治団体代表安藤裕 ５７ 諸新 （元）内閣府政務官海老沢由紀 ４８ 維新 （元）大阪市議荒木千陽 ４０ ファ新 都民ファ代表 国服部良一 ７２ 社新 党幹事長長谷川洋平 ４５ Ｎ新 政治団体代表山添拓 ３７ 共現＜１＞ 党政策副委員長猪野恵司 ３８ Ｎ新 バレエ教室経営竹谷とし子 ５２ 公現＜２＞ （元）財務政務官田中健 ５６ Ｎ新 （元）江戸川区議沓沢亮治 ５４ 諸新 （元）豊島区議桑島康文 ６０ 諸新 医師小畑治彦 ３６ 諸新 （元）東大阪市議後藤輝樹 ３９ 諸新 デザイン印刷業朝日健太郎 ４６ 自現＜１＞ （元）国土交通政務官込山洋 ４８ 諸新 （元）介護施設職員及川幸久 ６２ 諸新 幸福実現党役員青山雅幸 ６０ 諸新 （元）衆院議員生稲晃子 ５４ 自新 俳優松尾明弘 ４７ 立新 （元）衆院議員蓮舫 ５４ 立現＜３＞ （元）党代表代行斎木陽平 ３０ 諸新 学習塾経営河野憲二 ７４ 諸新 （元）団体職員乙武洋匡 ４６ 無新 作家中川智晴 ６４ 無新 １級建築士田村真菜 ３４ 諸新 フリー編集者内藤久遠 ６５ 諸新 （元）陸上自衛官松田美樹 ３５ Ｎ新 不動産会社役員河西泉緒 ４１ 諸新 クラブ経営油井史正 ７８ 無新 個人事業主中村高志 ６２ 無新 （元）会社員

上から届け出順。左からそれぞれ、氏名、年齢、党派別、現職元職新人の別（＜＞内は当選回数）、代表的肩書、推薦党派。党派の略称は、自＝自民、立＝立民、公＝公明、維＝維新、共＝共産、国＝国民、れ＝れいわ、社＝社民、Ｎ＝Ｎ党、ファ＝ファーストの会、諸＝諸派、無＝無所属。候補者の年齢は投票日基準。敬称略。