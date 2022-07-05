夏の甲子園出場校を決める第百四回全国高校野球選手権群馬大会が九日、県内で開幕する。

六十一チームの組み合わせは既に決まり、シード校は前橋育英、健大高崎など。試合は三球場であり、開会式は九日に前橋市の上毛新聞敷島球場で、決勝戦は二十七日（雨天順延などの影響がない場合）に同球場で予定している。

新型コロナウイルス対策のため、マスクを着用し、声援を自粛するなどを呼びかける予定。（菅原洋）



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