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参院選群馬 与党の動き 選挙戦、盛り上がらず 中曽根さん世襲指摘に「父の地盤継いでいない」
十日投開票の参院選で、群馬選挙区（改選数一）は、いまひとつ盛り上がりに欠けるようだ。
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7月5日
＜新型コロナ＞群馬県で115人感染、1人死亡
群馬県と前橋、高崎市は四日、新型コロナウイルスに新たに計百十五人が感染していると確認したと発表した。...
高崎市 肥料などの購入や農業施設復旧費補助 降ひょう被害で追加独自支援策
群馬県高崎市は、降ひょうによる農作物の被害について、見舞金の支給に加えて追加の支援策を発表した。県と...
7月4日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに154人感染
群馬県は三日、新たに百五十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認者は延べ九...
肥料高騰、農家悲鳴 負担増「年30万～40万円」にも【くらし直撃～2022参院選】
◆うちはダメージが少ないほう…
「ボーナスが1回、飛ぶようなもの。でも、うちはダメージが少な...
全国52カ所で朔太郎祭りだ 没後80年、10月ごろから順次企画展 前橋から発信し賛同
群馬県前橋市出身の詩人、萩原朔太郎（１８８６〜１９４２年）が今年没後８０年を迎えたのに合わせ...
7月3日