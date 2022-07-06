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広島知事、国連で核のリスク訴え 不使用は「幸運だっただけ」
【ニューヨーク共同】広島県の湯崎英彦知事は５日、米ニューヨークの国連本部でのイベントに参加し、ロシア...
7月6日
ドネツク州制圧へロシア猛攻 市場砲撃、２人死亡
【キーウ共同】ウクライナ東部ドンバス地域（ルガンスク、ドネツク両州）の掌握を目指すロシア軍は５日、全...
英国の財務相と保健相が辞任 ジョンソン首相、崖っぷち
【ロンドン共同】英国のスナク財務相とジャビド保健相が５日、相次いで辞任した。２人ともジョンソン首相へ...
女装し犯行、７０発以上乱射 米銃撃容疑者、事前に計画
【ハイランドパーク共同】米中西部イリノイ州シカゴ近郊ハイランドパークの銃乱射事件で、地元警察は５日に...
北欧2国、NATO加盟の署名完了 32カ国体制へトルコ批准が焦点に
【ロンドン＝加藤美喜】北大西洋条約機構（NATO）の全30加盟国は5日、フィンランドとスウェーデン...
7月5日
米シカゴ近郊でパレード中に銃乱射、6人死亡 関与疑いの22歳を拘束、ライフル回収
【ニューヨーク＝杉藤貴浩】米中西部イリノイ州シカゴ近郊のハイランドパークで4日午前（日本時間5日午...