【午前】７時２９分、ＪＲ東京駅。１１時２分、のぞみ８１号でＪＲ岡山駅。自民党岡山県連の天野学幹事長、蓮岡靖之政調会長出迎え。同駅西口で街頭演説。４５分、同駅で同県連の石井正弘会長、天野幹事長、蓮岡政調会長。

【午後】０時２９分、のぞみ２０号でＪＲ新神戸駅。４４分、神戸市中央区のさんきたアモーレ広場。街頭演説。１時２１分、同区の百貨店「大丸神戸店」前。街頭演説。２時２２分、大阪府吹田市の名神高速道路吹田サービスエリア。休憩。３時２４分、滋賀県甲賀市の新名神高速道路土山サービスエリア。休憩。利用者らと写真撮影。４時８分、三重県鈴鹿市の弁天山公園。街頭演説。５時１６分、同県桑名市の東名阪自動車道大山田パーキングエリア。休憩。５３分、名古屋市中村区の百貨店「ジェイアール名古屋タカシマヤ」前。街頭演説。６時２５分、同区の家電量販店「ビックカメラ名古屋駅西店」前。街頭演説。７時１６分、愛知県北名古屋市の名古屋芸術大アートスクエア。１７分、根本幸典自民党衆院議員。２９分、同党参院選立候補者の集会に出席し、あいさつ。８時１５分、ＪＲ名古屋駅。１６分、内山田竹志トヨタ自動車会長、柘植康英ＪＲ東海会長ら。



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