十日に投開票される参院選で、東京選挙区（改選数六）では主要政党のほか、諸派、無所属の立候補者計三十四人が激戦を繰り広げている。

自民と立民は現職と新人の一人ずつをそれぞれ擁立した。公明と共産はともに現職が立候補し、維新からは新人が出馬。れいわは元職、社民は新人の各一人が、Ｎ党は新人五人が立候補している。小池百合子知事を支える地域政党が母体の「ファーストの会」は新人を立て国政進出を狙う。

公示翌日から今月五日までに期日前投票を終えたのは九十八万五千二百六十七人。前回の同時期より一日あたり一万二千人多く、投票率アップも期待される。投票率は二〇一九年が５１・７７％、一六年が５７・５０％。

都選管によると、投票は十日午前七時〜午後八時、都内千八百六十七カ所で実施される。檜原村や奥多摩町など一部地域では投票終了時刻の繰り上げがある。開票は各区市町村で午後九時までに順次始まり、大勢判明は深夜から未明になる見通し。（加藤健太）

◇選挙区立候補者（届け出順）（６…３４）

説田健二 ５１ Ｎ新 フリーカメラマン

菅原深雪 ６０ 諸新 会社役員

山本太郎 ４７ れ元＜１＞ 党代表

中村之菊 ４２ 諸新 政治団体代表

安藤裕 ５７ 諸新 （元）内閣府政務官

海老沢由紀 ４８ 維新 （元）大阪市議

荒木千陽 ４０ ファ新 都民ファ代表 国

服部良一 ７２ 社新 党幹事長

長谷川洋平 ４５ Ｎ新 政治団体代表

山添拓 ３７ 共現＜１＞ 党政策副委員長

猪野恵司 ３８ Ｎ新 バレエ教室経営

竹谷とし子 ５２ 公現＜２＞ （元）財務政務官

田中健 ５６ Ｎ新 （元）江戸川区議

沓沢亮治 ５４ 諸新 （元）豊島区議

桑島康文 ６０ 諸新 医師

小畑治彦 ３６ 諸新 （元）東大阪市議

後藤輝樹 ３９ 諸新 デザイン印刷業

朝日健太郎 ４６ 自現＜１＞ （元）国土交通政務官

込山洋 ４８ 諸新 （元）介護施設職員

及川幸久 ６２ 諸新 幸福実現党役員

青山雅幸 ６０ 諸新 （元）衆院議員

生稲晃子 ５４ 自新 俳優

松尾明弘 ４７ 立新 （元）衆院議員

蓮舫 ５４ 立現＜３＞ （元）党代表代行

斎木陽平 ３０ 諸新 学習塾経営

河野憲二 ７４ 諸新 （元）団体職員

乙武洋匡 ４６ 無新 作家

中川智晴 ６４ 無新 １級建築士

田村真菜 ３４ 諸新 フリー編集者

内藤久遠 ６５ 諸新 （元）陸上自衛官

松田美樹 ３５ Ｎ新 不動産会社役員

河西泉緒 ４１ 諸新 クラブ経営

油井史正 ７８ 無新 （元）製紙会社員

中村高志 ６２ 無新 （元）会社員

党派の略称は、自＝自民、立＝立民、公＝公明、維＝維新、共＝共産、国＝国民、れ＝れいわ、社＝社民、Ｎ＝Ｎ党、ファ＝ファーストの会、諸＝諸派、無＝無所属 ※候補者の年齢は投票日基準



