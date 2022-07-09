参院選は十日、投開票される。神奈川選挙区は改選数四に欠員補充一を加えた五議席を争い、過去最多の二十二人が立候補する混戦となっている。

立候補者数の内訳は、自民が現職と元職の計二人、立民が新人二人、公明が現職一人、維新が元職一人、共産、国民、社民が新人各一人、ＮＨＫ党が新人四人、諸派が新人七人、無所属新人が二人。れいわは候補を出さなかった。

自民は「共倒れ」した一九九八年以来、二十四年ぶりに二人を立てて党勢拡大を目指す。立民は終盤情勢を受け党本部が一方に支援を集中させる方針を示し、現有一議席の死守を図る。公明は連立与党の自民の推薦を得て、政権の安定と実績を訴えて再選を期す。

維新は、昨年の横浜市長選出馬に伴い自動失職した議席への返り咲きを図る。共産は参院選三度目の挑戦となった候補が、生活者に寄り添った政策を掲げて初当選を目指す。国民は国際経験の多い候補を立て、若さも武器に共感の広がりを狙う。社民とＮ党はそれぞれ新人が精力的に活動し、政党要件の維持を目指す。

候補の乱立や急変する社会情勢、多岐にわたる争点などから、主要候補の陣営は、「まれに見る接戦」「最後までどうなるか分からない」と気を引き締める。期日前投票は九日午後八時まで受け付け。十日は千六百六十カ所の投票所で午前七時〜午後八時に投票を受け付ける。（志村彰太）

◇選挙区立候補者（届け出順）（改選４＋１…２２）

寺崎雄介 ５０ 立新 （元）県議

重黒木優平 ３５ Ｎ新 （元）参院議員秘書

浅賀由香 ４２ 共新 党准中央委員

水野素子 ５２ 立新 ＪＡＸＡ参事

橋本博幸 ３９ Ｎ新 工事会社契約社員

三浦信祐 ４７ 公現＜１＞ 党青年局長 自

内海洋一 ６３ 社新 党県副代表

三原じゅん子 ５７ 自現＜２＞ （元）厚生労働副大臣

グリスタン・エズズ ３７ 諸新 政治団体県代表

萩山あゆみ ４４ 諸新 （元）音楽教室講師

浅尾慶一郎 ５８ 自元＜２＞ （元）みんなの党代表

小野塚清仁 ４９ Ｎ新 会社監査役

松沢成文 ６４ 維元＜２＞ （元）知事

深作ヘスス ３７ 国新 （元）埼玉県知事秘書

久保田京 ４５ 諸新 政治団体代表

藤沢あゆみ ５５ 無新 ユーチューバー

壱岐愛子 ３６ 諸新 幸福実現党員

飯田富和子 ５３ Ｎ新 会社常務取締役

首藤信彦 ７７ 諸新 共和党党首

針谷大輔 ５７ 諸新 タクシー運転手

藤村晃子 ４９ 諸新 放送作家

秋田恵 ４０ 無新 （元）川崎市議

党派の略称は、自＝自民、立＝立民、公＝公明、維＝維新、共＝共産、国＝国民、社＝社民、Ｎ＝Ｎ党、諸＝諸派、無＝無所属 ※候補者の年齢は投票日基準 ※＋１は合併選挙で非改選の欠員１を補充

