参院選千葉2022　あす投開票　現新14人が最後の追い込み　候補乱立　投票率に注目

2022年7月9日 07時07分
　参院選は十日、投開票される。千葉選挙区（改選数三）には現職二人、新人十二人の計十四人が立候補している。各自が政策を訴える計十八日間の選挙戦は最終盤を迎えた。（中谷秀樹）
　政党別の候補者の数は、自民二、立民一、維新一、共産一、国民一、ＮＨＫ三、諸派五。候補者数十四人は、同選挙区では一九八九年（当時改選数二）と並び過去最多となる。
　投票は県内千五百四カ所で午前七時〜午後八時まで行われる。館山市内の二十一カ所は、受け付け終了時間が午後六時に繰り上げられる。開票作業は各市町村の開票所で午後九時前後（館山市は午後八時ごろ）から始まる。
　二〇一九年の同選挙区投票率は４５・２８％で過去三番目に低く、全国でも十番目に低かった。候補者乱立がどんな影響を及ぼすかも注目される。

◇選挙区立候補者（届け出順）（３…１４）

猪口邦子　７０　自現＜２＞　（元）少子化担当相　公
七海ひろこ　３７　諸新　幸福実現党役員
臼井正一　４７　自新　（元）県議　公
渡辺晋宏　３６　Ｎ新　農業経営　　
記内恵　４７　諸新　准看護師　　
椎名亮太　３８　諸新　（元）銚子市議
小西洋之　５０　立現＜２＞　党政調副会長
中村典子　４４　Ｎ新　（元）松戸市議
礒部裕和　４０　国新　（元）県議　　
梓まり　５１　諸新　飲食関連会社役員
斉藤和子　４７　共新　（元）衆院議員
佐野正人　５４　維新　（元）習志野市議
須田良　３０　Ｎ新　ユーチューバー
宇田桜子　４１　諸新　化粧品会社社長

党派の略称は、自＝自民、立＝立民、公＝公明、維＝維新、共＝共産、国＝国民、Ｎ＝Ｎ党、諸＝諸派　※候補者の年齢は投票日基準


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