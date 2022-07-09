参院選は十日、投開票される。千葉選挙区（改選数三）には現職二人、新人十二人の計十四人が立候補している。各自が政策を訴える計十八日間の選挙戦は最終盤を迎えた。（中谷秀樹）

政党別の候補者の数は、自民二、立民一、維新一、共産一、国民一、ＮＨＫ三、諸派五。候補者数十四人は、同選挙区では一九八九年（当時改選数二）と並び過去最多となる。

投票は県内千五百四カ所で午前七時〜午後八時まで行われる。館山市内の二十一カ所は、受け付け終了時間が午後六時に繰り上げられる。開票作業は各市町村の開票所で午後九時前後（館山市は午後八時ごろ）から始まる。

二〇一九年の同選挙区投票率は４５・２８％で過去三番目に低く、全国でも十番目に低かった。候補者乱立がどんな影響を及ぼすかも注目される。

◇選挙区立候補者（届け出順）（３…１４）

猪口邦子 ７０ 自現＜２＞ （元）少子化担当相 公

七海ひろこ ３７ 諸新 幸福実現党役員

臼井正一 ４７ 自新 （元）県議 公

渡辺晋宏 ３６ Ｎ新 農業経営

記内恵 ４７ 諸新 准看護師

椎名亮太 ３８ 諸新 （元）銚子市議

小西洋之 ５０ 立現＜２＞ 党政調副会長

中村典子 ４４ Ｎ新 （元）松戸市議

礒部裕和 ４０ 国新 （元）県議

梓まり ５１ 諸新 飲食関連会社役員

斉藤和子 ４７ 共新 （元）衆院議員

佐野正人 ５４ 維新 （元）習志野市議

須田良 ３０ Ｎ新 ユーチューバー

宇田桜子 ４１ 諸新 化粧品会社社長

党派の略称は、自＝自民、立＝立民、公＝公明、維＝維新、共＝共産、国＝国民、Ｎ＝Ｎ党、諸＝諸派 ※候補者の年齢は投票日基準

