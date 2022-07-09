【午前】８時１５分、羽田空港。９時１７分、チャーター機で庄内空港。２５分、新田嘉一平田牧場グループ会長。遠藤利明自民党選対委員長同席。５７分、山形県酒田市の酒田市国体記念体育館前。街頭演説。１０時５７分、同県鶴岡市の山形自動車道櫛引パーキングエリア。休憩。

【午後】０時、同県寒河江市の「道の駅寒河江」。街頭演説。３５分、同県東根市の陸上自衛隊神町駐屯地。１時１０分、陸自ヘリコプターで宮城県東松島市の航空自衛隊松島基地。２時６分、空自の輸送機で羽田空港。２９分、陸自ヘリで官邸屋上ヘリポート。４６分、報道各社のインタビュー。４時３０分、金子恭之総務相、古川禎久法相、後藤茂之厚生労働相、萩生田光一経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、山口壮環境相、岸信夫防衛相、松野博一官房長官、牧島かれんデジタル相、二之湯智国家公安委員長、野田聖子地方創生担当相、山際大志郎経済再生担当相、小林鷹之経済安全保障担当相、若宮健嗣万博相。５時１５分、公邸。３０分、自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、福田達夫総務会長、高市早苗政調会長、遠藤選対委員長、関口昌一参院議員会長、世耕弘成参院幹事長。６時５４分、官邸。５５分、報道各社のインタビュー。７時３５分、公邸。



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