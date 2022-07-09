＜新型コロナ＞茨城県で新たに485人感染

2022年7月9日 20時02分

﻿　県と水戸市は9日、新たに485人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者数は累計で16万8130人になった。
　クラスター（感染者集団）の発生が疑われる事例は、高齢者福祉施設や幼稚園、中学校、病院など新たに7件が確認された。
　9日現在、療養者の総数は2430人で、自宅療養は2011人。入院中は82人（うち重症1人）となっている。（加藤裕治）
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