﻿ 県と水戸市は9日、新たに485人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者数は累計で16万8130人になった。

クラスター（感染者集団）の発生が疑われる事例は、高齢者福祉施設や幼稚園、中学校、病院など新たに7件が確認された。

9日現在、療養者の総数は2430人で、自宅療養は2011人。入院中は82人（うち重症1人）となっている。（加藤裕治）

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