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参院選茨城2022 あす投開票 42市町村が投票時間繰り上げ 「午後8時まで」牛久・守谷のみ
参院選で１０日の投開票日に、公職選挙法の原則通り午後８時まで投票できる茨城県内市町村は牛久市...
7月9日
安倍元首相銃撃死 街頭演説中止の陣営も 茨城県内候補者 対応に追われ
自民党の安倍晋三元首相が八日、銃撃され死亡した事件を受け、参院選茨城選挙区（改選数二）の候補者たちも...
＜新型コロナ＞茨城県の新規感染者は490人 小中学校でクラスター
茨城県と水戸市は8日、新たに490人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は累計1...
7月8日
＜問う@いばらき参院選＞（下）新型コロナ対策 学生生活を支援して
佐久田幸空（さくだ・ゆきたか）さん（２０）が茨城県の筑波大に入ったのは、新型コロナウイルスが...
与野党 元首相が茨城県内で熱弁 自民・麻生氏「自衛隊の地位 憲法に」 立民・野田氏「アベノミクスは失敗」
参院選終盤を迎えた七日、自民党の麻生太郎副総裁と立憲民主党の野田佳彦最高顧問の首相経験者二人がそれぞ...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに514人が感染、2人死亡 水戸市内の中学で新たなクラスター
茨城県は7日、新型コロナウイルスに感染して入院していた90代女性が死亡したと発表した。また、救急搬...
7月7日