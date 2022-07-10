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北朝鮮が放射砲発射か 韓国軍、黄海に向け
【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は１０日、北朝鮮が同日午後６時２１分（日本時間同）から３７分にかけ、...
7月10日
乳児の強制的な連れ去りが判明、中国の地方当局が認め批判高まる 「一人っ子政策」の32年前
【北京＝坪井千隼】厳しい産児制限政策の「一人っ子政策」が行われていた中国で、１９９０年に広西チワン族...
ジョンソン英首相の後継争いは混戦模様 保守党党首選に辞任閣僚ら9人以上立候補へ
【ロンドン＝加藤美喜】ジョンソン英首相の辞任表明を受けた後継の与党保守党党首選に、ジャビド前保健相...
スリランカ大統領が辞意固める 経済危機で退陣求める数万人デモ、囲まれる前に公邸から脱出
【バンコク＝岩崎健太朗】深刻な経済危機を招き退陣圧力が強まっていたスリランカのゴタバヤ・ラジャパク...
国連のシリア支援が終了危機 アサド政権後ろ盾のロシアが拒否権、延長巡り米欧と溝
【ニューヨーク＝杉藤貴浩】国連安全保障理事会（１５カ国）は８日、内戦が続くシリアへの越境人道支援の事...
ロシア軍、作物生産を妨害か ウクライナ南部、捜査開始
ロシア軍が制圧したとしているウクライナ南部ヘルソン州でロシア軍が農地などを燃やしているとして、ウクラ...