韓国メディア「改憲議論本格化」　元首相銃撃で「同情票増えた」

2022年7月10日 23時00分 （共同通信）
　【ソウル共同】自民党が勝利した参院選で、韓国のＫＢＳテレビは１０日、岸田文雄首相の政権運営が安定化すると指摘し、「憲法改正の議論が本格化する」との見方を伝えた。
　ＫＢＳは、安倍晋三元首相の銃撃事件で「自民党支持層が結集し同情票が増えた」と分析した。

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