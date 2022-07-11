１０日投開票の参院選で、首都圏の１都６県の選挙区のうち、東京（改選数６）では、自民が現職の朝日健太郎氏、新人の生稲晃子氏の２議席を獲得した。公明現職の竹谷とし子氏は３選を果たした。立民現職の蓮舫氏、共産現職の山添拓氏は当選した。

小池百合子知事が支援した諸派新人の荒木千陽氏は落選した。

改選数４と欠員１の計５議席を争う「合併選挙」となった神奈川は、２４年ぶりに２人を擁立した自民から現職三原じゅん子氏、元職浅尾慶一郎氏が当選。維新元職の松沢成文氏、公明現職の三浦信祐氏も当選を果たした。

改選数が１増の４議席となった埼玉は、自民現職の関口昌一氏、無所属現職の上田清司氏、公明現職の西田実仁氏、立民新人の高木真理氏が当選。

千葉（改選数３）は自民が現職猪口邦子氏、新人臼井正一氏の２議席を獲得。立民現職の小西洋之氏も当選した。

栃木（改選数１）は自民現職の上野通子氏が３選、群馬（同）は自民現職の中曽根弘文氏が７選。茨城（改選数２）では自民新人の加藤明良氏と、無所属新人の堂込麻紀子氏が当選を果たした。