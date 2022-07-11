カブス鈴木は代打で四球　ドジャース戦

2022年7月11日 10時06分 （共同通信）
　ドジャース戦の８回、代打で四球を選んだカブス・鈴木＝ロサンゼルス（共同）

　ドジャース戦の８回、代打で四球を選んだカブス・鈴木＝ロサンゼルス（共同）

　▽ドジャース―カブス（１０日・ロサンゼルス）
　カブスの鈴木は八回に代打で出場し、四球だった。守備には就かなかった。打率は２割５分６厘。チームは９―１１で負けて４連敗。（共同）

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