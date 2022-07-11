大奄美

大相撲の西前頭１６枚目、大奄美（２９）＝本名坂元元規、鹿児島県出身、追手風部屋＝が名古屋場所２日目の１１日、休場した。今場所は６場所ぶりの再入幕で、初日は錦富士に敗れた。休場は２０１６年初場所に幕下１５枚目格付け出しで初土俵を踏んで以来初めて。２日目の対戦相手、千代丸は不戦勝。

今場所の十両以上の休場者は幕内高安、十両石浦に続いて３人目。



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