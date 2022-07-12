大リーグ、筒香は出場せず　大谷、鈴木は試合なし

2022年7月12日 11時19分 （共同通信）
　【マイアミ共同】米大リーグは１１日、各地で行われ、パイレーツの筒香はマイアミでのマーリンズ戦に出場しなかった。チームは５―１で勝った。
　大谷のエンゼルス、鈴木のカブスは試合がなかった。

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