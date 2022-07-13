【午前】９時４５分、官邸。１０時２分、閣議。３０分、新井ゆたか、伊藤明子新旧消費者庁長官、石田優復興庁事務次官、総務省の山下哲夫、黒田武一郎新旧事務次官、内藤尚志総務審議官、吉田博史、佐々木祐二新旧総務審議官、前田一浩消防庁長官、甲斐行夫、林真琴新旧検事総長、茶谷栄治財務事務次官、阪田渉国税庁長官、厚生労働省の大島一博、吉田学新旧事務次官、小林洋司、坂口卓新旧厚労審議官。１１時３０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】０時４２分、東京・芝公園の増上寺。故安倍晋三元首相の葬儀に参列。２時５２分、官邸。３時１分、故安倍元首相の葬列見送り。１３分、オーストラリアのアルバニージー首相と電話会談。３０分、農林水産省の横山紳、枝元真徹新旧事務次官、小川良介農水審議官、織田央、天羽隆新旧林野庁長官、経済産業省の平井裕秀、広瀬直新旧経産審議官、浜野幸一、森清新旧特許庁長官、国土交通省の藤井直樹、山田邦博新旧事務次官、水嶋智、和田信貴、林俊行各国交審議官、石井昌平、奥島高弘新旧海上保安庁長官、防衛省の鈴木敦夫、島田和久新旧事務次官、岡真臣、槌道明宏新旧防衛審議官、土本英樹防衛装備庁長官。４時３７分、松山政司自民党参院議員。５時３２分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。６時８分、フランスのマクロン大統領と電話会談。３５分、公邸。

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