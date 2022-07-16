【午前】８時４５分、官邸。５０分、小林鷹之経済安全保障担当相。９時３分、閣議。２０分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。４２分、物価・賃金・生活総合対策本部。１０時２１分、「北方領土を考える」高校生弁論大会受賞者の伊藤胡晴さんらの表敬。３７分、東京・霞が関の外務省。広島市で開催される先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に向けた事務局の看板掛け。林芳正外相同席。４３分、報道各社のインタビュー。５１分、官邸。１１時１０分、環境省の和田篤也、中井徳太郎新旧事務次官、小野洋、正田寛新旧地球環境審議官、片山啓原子力規制庁長官。１６分、松本吉郎日本医師会会長。

【午後】２時９分、宮沢洋一自民党税制調査会長。５９分、東京・虎ノ門の虎ノ門ヒルズ森タワー。虎ノ門ヒルズフォーラムで日本ベンチャーキャピタル協会のイベントに出席し、あいさつ。３時２９分、官邸。５４分、萩生田光一経済産業相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。４時１７分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の岡野正敬総合外交政策局長、市川恵一北米局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４３分、林外相、秋葉国家安全保障局長、森健良外務事務次官。５時４分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１６分、滝沢内閣情報官。５４分、斉藤鉄夫国土交通相、国交省の国土審議会の永野毅会長ら。６時３１分、東京・日比谷公園のフランス料理店「日比谷パレス」。山田孝男毎日新聞特別編集委員、小田尚読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員、芹川洋一日本経済新聞社論説フェロー、島田敏男ＮＨＫ放送文化研究所研究主幹、粕谷賢之日本テレビ取締役常務執行役員、政治ジャーナリストの田崎史郎氏と会食。８時２１分、公邸。



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