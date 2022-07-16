第１３Ｓはペデルセンが制す　ツール・ド・フランス

2022年7月16日 08時08分 （共同通信）
　ツール・ド・フランス、第１３ステージを制し、歓喜のマッズ・ペデルセン＝１５日、サンテティエンヌ（ＡＰ＝共同）

　ツール・ド・フランス、第１３ステージを制し、歓喜のマッズ・ペデルセン＝１５日、サンテティエンヌ（ＡＰ＝共同）

　世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスは１５日、ルブールドワザンからサンテティエンヌまでの第１３ステージ（１９３キロ）が行われ、マッズ・ペデルセン（デンマーク）が４時間１３分３秒で制した。ヨナス・ビンゲゴール（デンマーク）が総合首位を守った。（共同）

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