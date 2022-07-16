栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十五日、新たに七百七十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計九万九千三百二十五人。また県は八十歳以上の女性の死亡を発表した。県内の死亡者数は計二百八十二人。下野市内の高齢者施設で十三人、真岡市内の病院で七人の感染が判明、県はクラスター（感染者集団）と判断した。

県は十五日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、新規感染者数が急速に拡大しているとして警戒度を十六日から「レベル２」（警戒を強化すべきレベル）に引き上げることを決めた。基本的な感染対策の徹底を求め、医療提供体制を強化するという。（萩原誠）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽１５日発表（７７４人）

宇都宮市２７０人、足利市６５人、佐野市５１人、栃木市４６人、日光市３８人、真岡市３５人、那須塩原市３４人、小山市３２人、鹿沼市２７人、大田原市、芳賀町各２２人、下野市２０人、壬生町１６人、さくら市１５人、上三川町１３人、益子町、野木町、高根沢町各１１人、那須烏山市、市貝町各５人、矢板市、那須町各４人、茂木町、塩谷町、那珂川町各１人、県外１４人。



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