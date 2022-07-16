栃木県佐野市は、今夏予定していた「三毳（みかも）山大文字焼き」の中止を発表した。来夏以降の不開催が事前に決まっており、一九九四年夏、京都の「五山送り火」を模して始まったお盆の恒例行事は終了となる。

市観光推進課によると、点火現場の状況が悪く、整備が困難という。地元関係者らでつくる運営委員会の中止申し入れを受け、補助金などで支援を続けてきた市が十三日、了承した。（梅村武史）



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