関連キーワード
民間力でDX加速へ 足利市、徳永さんにCIO補佐官委嘱 サイバーセキュリティーなどで実績
デジタル技術を使って業務の効率化につなげるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の加速を目...
7月16日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡774人感染 きょうから警戒度をレベル2に引き上げ
栃木県と宇都宮市は十五日、新たに七百七十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染...
思い出写し98年 足利の「松村写真館」が24日閉館 大正後期建築、老朽化が深刻
大正ロマンあふれるたたずまいで歴史の街、栃木県足利市を彩ってきた大日大門通りの「松村写真館」...
7月15日
＜新型コロナ＞栃木県で752人の感染確認
栃木県と宇都宮市は十四日、新たに七百五十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染...
外来生物 「クビアカツヤカミキリ」 被害防げ みんなで一掃大作戦 足利市がイベント 児童ら30人参加
ストップ クビアカツヤカミキリ−を合言葉に、栃木県内で初めて確認された足利市は十三日、サクラ...
7月14日
＜新型コロナ＞栃木県で704人感染 1人死亡 4月以来の700人超
栃木県と宇都宮市は十三日、新たに七百四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一日の発表分で...