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マタニティー制服導入 袖ケ浦市の消防本部
千葉県袖ケ浦市は消防本部でマタニティー制服を導入した。県内の消防本部では三例目。おなか周りが...
7月17日
＜7色の虹を千葉から未来へ＞SDGs達成へ、意見交換 環境マネジメント全国学生大会 国際的視野で実行「三重宣言」合意
環境をはじめとするＳＤＧｓに貢献する活動を、学内や地域で実践している学生団体が意見を交わす「...
＜新型コロナ＞千葉県で5429人の新規感染、5000人超えは2月以来 1人死亡
千葉県内では16日、新型コロナウイルスで新たに5429人が感染したと発表された。感染者数が5...
7月16日
習志野市の文化ホール再整備 移転せず現在地で パイプオルガン再設置 基本構想に明記なし
「音楽のまち」を掲げる千葉県習志野市のシンボル施設「習志野文化ホール」の再整備計画で、市は現...
千葉県立銚子高弓道部が県総体女子団体で連覇 インターハイで8強以上目指す 市長に報告「コミュニケーション大切に」
千葉県立銚子高校の弓道部が、県高校総体で昨年に続き女子団体優勝を飾った。八月六〜九日に徳島市...
木更津の観光ブルーベリー園 10施設、きょう営業スタート 食べ比べを楽しんで
千葉県の木更津市観光ブルーベリー園協議会（江沢貞雄会長）に加盟する１０の観光ブルーベリー園が...