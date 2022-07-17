＜新型コロナ＞千葉県で4877人感染、1人死亡　4000人上回るのは4日連続

2022年7月17日 17時46分
　千葉県内では１７日、新たに４８７７人が新型コロナウイルスに感染し、船橋市在住の７０代男性１人が死亡したと発表された。新規感染者数は４日連続で４０００人を上回った。
　新規クラスター（感染者集団）は、高齢者施設や保育施設など船橋、八街、君津の３市で計５件が認定された。
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