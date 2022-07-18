東京都あきる野市議会で不信任決議を受けた村木英幸市長が議会を解散したことに伴い、十七日に告示された同市議選（定数二一）は、前職十九人、新人五人の計二十四人が立候補を届け出た。

立候補者の党派別の内訳は自民二、立民三、公明三、共産三、無所属十三。前職のうち十八人は「条例に定めた手続きを無視して特別養護老人ホーム誘致を進めている」として、村木市長の不信任決議案に賛成していた。

投票は二十四日午前七時から午後八時まで市内二十三カ所で行われ、秋川体育館で即日開票される。十六日現在の選挙人名簿登録者数は六万七千五百人。（布施谷航）

◇あきる野市議選 立候補者（定数２１−候補２４）＝届け出順

原田広子 ５７ 公前

吉沢雄孝 ６４ 無前

日原省吾 ５７ 無前

増崎俊宏 ５１ 公前

国松正輝 ４６ 無新

村野栄一 ５５ 無前

中村一広 ５４ 無前

滝下優香 ５０ 無新

田端あずみ ４７ 共前

東海林悟 ３５ 無新

堀江武史 ４４ 自前

中村則仁 ４４ 立前

窪島成一 ６７ 無前

関口江利子 ５６ 共前

松本由紀子 ７０ 共前

大久保昌代 ５５ 公前

辻淑子 ６２ 無前

高沢一成 ４８ 無新

清水晃 ７８ 立前

中野義治 ４３ 立新

浦野治光 ６７ 無前

臼井建 ５３ 無前

天野正昭 ６５ 無前

子籠敏人 ４９ 自前



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