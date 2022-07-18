カブス鈴木は３打数１安打　メッツ戦

2022年7月18日 08時26分 （共同通信）
　メッツ戦に「４番・右翼」でフル出場し、３打数１安打だったカブス・鈴木＝シカゴ（ＵＰＩ＝共同）

　メッツ戦に「４番・右翼」でフル出場し、３打数１安打だったカブス・鈴木＝シカゴ（ＵＰＩ＝共同）

　▽カブス―メッツ（１７日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「４番・右翼」でフル出場し、３打数１安打だった。内容は四球、右飛、左前打、二飛で打率は２割７分２厘。チームは３―２で勝ち、連敗を９で止めた。（共同）

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