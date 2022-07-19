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結婚支援策、３４自治体で４４件 コロナ交付金充当、適切か検証へ
政府が新型コロナ対策の名目で全国の自治体に配る「地方創生臨時交付金」を使った事業計画の中に、結婚・婚...
7月19日
ＮＹ原油続伸、１０２ドル台 供給拡大観測が後退
【ニューヨーク共同】週明け１８日のニューヨーク原油先物相場は大幅続伸し、指標の米国産標準油種（ＷＴＩ...
ＮＹ株反落、２１５ドル安 アップル急落でリスク回避
【ニューヨーク共同】週明け１８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、前週末比２１５...
結婚・婚活支援策が34自治体で44件 少子化対策としてコロナ交付金充てる 政府、使途検証へ
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万博開幕１０００日前でイベント キャラ愛称はミャクミャク
日本国際博覧会協会は２０２５年大阪・関西万博の開幕千日前となる１８日夜、記念イベント「１０００ Ｄａ...
ＥＵ、ガス輸入拡大で調印 ロ依存脱却、アゼルバイジャンと
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長は１８日、アゼルバイジャンの首都バ...
7月18日