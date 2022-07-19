ＮＹ円、１３８円前半

2022年7月19日 06時18分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け１８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比４２銭円高ドル安の１ドル＝１３８円０８～１８銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０１３９～４９ドル、１４０円０５～１５銭。
　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が今月下旬に１・０％の大幅利上げを決めるとの観測が後退したのを背景に、ドル売り円買いが優勢となった。

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