吉岡が射撃Ｗ杯で優勝　ラピッドファイアピストル

2022年7月19日 12時06分 （共同通信）
　射撃のＷ杯で優勝し、金メダルを手にする吉岡大（中央）＝韓国・昌原（日本ライフル射撃協会提供）

　射撃のＷ杯で優勝し、金メダルを手にする吉岡大（中央）＝韓国・昌原（日本ライフル射撃協会提供）

　射撃のワールドカップ（Ｗ杯）は１８日、韓国の昌原で行われ、男子ラピッドファイアピストルで昨夏の東京五輪８位の吉岡大（京都府警）が優勝した。同五輪金メダリストのジャン・キカンポワ（フランス）が２位だった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧