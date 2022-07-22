【午前】８時２３分、東京・内幸町の帝国ホテル。フランス料理店「レ セゾン」で秋山信将一橋大国際・公共政策大学院院長、岩間陽子政策研究大学院大教授、高見沢将林東大公共政策大学院客員教授、西田充長崎大教授、白石隆熊本県立大理事長と会食。寺田稔首相補佐官、海部篤外務省軍縮不拡散・科学部長同席。９時４０分、国会。ＡＴＭを利用。４６分、官邸。５０分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、滝崎成樹国家安全保障局次長、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。１０時、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。３３分、古川禎久法相、佐々木聖子出入国在留管理庁長官。１１時４０分、ＮＴＴの澤田純会長、島田明社長。

【午後】１時２８分、故安倍晋三元首相の昭恵夫人。今井尚哉内閣官房参与同席。２時２０分、グローバルファンド日本委員会議員タスクフォースの逢沢一郎共同議長らから要望書受け取り。４０分、自民党の根本匠岸田派事務総長、石原正敬衆院議員。３時、根本岸田派事務総長。８分、白川儀一日本損害保険協会会長。５７分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。６時４８分、公邸。



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