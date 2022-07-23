群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は二十二日、新型コロナウイルスに新たに計千九百七十四人が感染していると確認したと発表した。一日当たりの感染確認者は三日連続で過去最多を更新。県は同日、八十代男性二人が死亡したとも発表。県内の感染確認者は四人を取り下げ延べ十一万四千四百五十人、死者は計三百三十一人。

また県と高崎市は同日、集団感染を確認したと発表。県管轄の内訳は利根沼田保健所管内の医療機関で入院患者ら計六人、安中市の医療機関で入院患者ら計五人、みどり市は介護事業所で利用者九人と医療機関で入院患者ら計五人、富岡保健所管内の高齢者福祉施設で入所者ら計二十九人、伊勢崎市は医療機関で職員ら計五人と高齢者福祉施設・関連介護事業所で入所者ら計六人、館林保健所管内の高齢者福祉施設で職員ら計七人。高崎市は高齢者福祉施設で入所者ら計十一人。（池田知之）

保健所別の新規感染確認者は次の通り。

高崎市４６２人、前橋市２９２人、伊勢崎２６８人、太田２６４人、館林１７４人、桐生９８人、渋川９５人、藤岡８７人、安中７０人、利根沼田６７人、富岡４９人、吾妻４５人、県外３人。



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