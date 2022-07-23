【午前】８時５５分、官邸。９時２分、閣議。４５分、戸倉三郎、大谷直人新旧最高裁長官。５５分、最高裁の今崎幸彦、尾島明両判事、菅野博之前判事。１０時１１分、小川敏夫参院副議長。２１分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。１１時４分、西銘恒三郎復興相。２６分、福島国際研究教育機構理事長に就任予定の山崎光悦氏の表敬。西銘復興相同席。３６分、塩谷立自民党安倍派会長代理。４６分、松本吉郎日本医師会会長。

【午後】２時、生命保険協会の稲垣精二、高田幸徳新旧会長。３０分、後藤茂之厚生労働相、松野博一、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、山際経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、榎本健太郎医政局長。３時４３分、ＪＲ東京駅。５時８分、あさま６１９号でＪＲ軽井沢駅。１８分、長野県軽井沢町の「軽井沢プリンスホテル ウエスト」。２０分、十倉雅和経団連会長。４６分、同ホテル内の「メインバンケットホール 長野」で経団連夏季フォーラムに出席し、講演。６時４５分、同ホテル内の「国際会議場 浅間」で懇親会に出席。７時２５分、ＪＲ軽井沢駅。８時５１分、あさま６３０号でＪＲ東京駅。９時６分、公邸。



関連キーワード 首相の一日