＜新型コロナ＞千葉県で新たに9591人感染　過去最多を3日連続で更新

2022年7月23日 17時56分
　千葉県では23日、新型コロナウイルスに新たに9591人が感染し、70代の男性2人が死亡したと発表された。感染者数は3日連続で過去最多を更新した。新規クラスター（感染者集団）は流山市の介護老人保健施設など3件が認定された。
　県はまた、10、11、15日公表の男性1人ずつを取り下げた。
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