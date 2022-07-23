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7月23日
＜新型コロナ＞陽性者連絡事業を休止 再開初日申し込み殺到 千葉県のセンター
千葉県は二十二日、抗原検査キットを活用して、自宅にいながら新型コロナ感染の有無を確認してもら...
＜新型コロナ＞グラフではっきり、感染者「激増」 1都3県で全国感染者の3分の1強 救急搬送困難が増加
東京都の22日の新型コロナウイルスの新規感染者数は3万4995人で、2日連続で過去最多を更新した。...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに9463人感染 2日連続の過去最多 3人死亡
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7月22日
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＜新型コロナ＞濃厚接触者、保育所などでは特定せず 千葉県が全市町村に運用変更を通知
千葉県の熊谷俊人知事は二十一日、保育所や幼稚園、認定こども園で新型コロナ感染者が出た場合、保健所が園...