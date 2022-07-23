松野官房長官がコロナ感染 自宅療養、濃厚接触者なし
2022年7月23日 19時01分
政府は23日、松野博一官房長官が新型コロナウイルスに感染したと発表した。岸田文雄首相や官邸幹部、スタッフに濃厚接触者はいないとしている。
22日に発熱の症状があり、23日のＰＣＲ検査で陽性が判明した。現在は自宅療養中で、1日2回の定例記者会見を含む公務は当面、副長官らが代行する。
22日も午前、午後ともに定例会見をこなしたが、声がかすれるなど苦しそうに発言する場面もみられた。政府内では7月に入り、牧島かれんデジタル相や中谷元・首相補佐官がコロナに感染している。（共同）
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