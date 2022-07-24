関連キーワード
＜新型コロナ＞神奈川県で新たに1万2100人感染 3日連続で1万人超え
神奈川県内で24日、新たに1万2100人の新型コロナウイルス感染が判明、新規感染者数が3日連...
7月24日
＜再発見！伊豆学講座＞三嶋大社（下） 鳥居の石、小豆島から
「吾妻鏡」の仁治（じんじ）元（一二四〇）年十二月十六日の項目によると、鎌倉幕府は伊豆山権現（...
伊豆市職員、来月からエコ通勤デー 月1回、自動車やバイク利用禁止
静岡県伊豆市は八月から月一回、市職員が自動車やバイクで通勤しない「エコ通勤デー」を始めると発表した。...
群馬いのちの電話 相談件数2年ぶり増 昨年1万3064件 最多は「生き方・生きがい」
さまざまな問題を抱えて、孤独や不安に苦しむ人の電話相談に無料で応じる社会福祉法人「群馬いのち...
＜新型コロナ＞群馬県で初の2000人台感染
群馬県と前橋、高崎両市は二十三日、新たに二千九十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。四...
足利市移住・定住相談センターが移転
ＪＲ足利駅構内にあった「足利市移住・定住相談センター」が東武足利市駅構内に移転し、開所式が開...