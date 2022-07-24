＜新型コロナ＞千葉県で新たに8436人感染

2022年7月24日 18時03分
　千葉県内では24日、新型コロナウイルスに新たに8436人が感染したと発表された。死者の発表はなかった。
　新規クラスター（感染者集団）は、浦安市立見明川中学校など9件が認定された。
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