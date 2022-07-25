＜新型コロナ＞千葉県で7320人が新たに感染、1人死亡　市川市立小学校など10件のクラスター

2022年7月25日 18時37分
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　千葉県内では25日、新型コロナウイルスに7320人が感染し、80代の男性1人が死亡したと発表された。
　新規クラスター（感染者集団）は市川市立大洲、新井の両小学校など10件が新たに認定された。
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