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＜新型コロナ＞千葉県で新たに8436人感染
千葉県内では24日、新型コロナウイルスに新たに8436人が感染したと発表された。死者の発表は...
7月24日
「騒音負担、改めて認識」 木更津市長らがオスプレイ体験搭乗 陸自駐屯地
陸上自衛隊木更津駐屯地（千葉県木更津市）で二十二日、渡辺芳邦市長や市議ら二十八人が、暫定配備...
銚子市が台湾・桃園市と友好協定 灯台、漁港通じ交流へ
千葉県銚子市は台湾の桃園（とうえん）市と友好交流協定を結んだ。コロナ禍で双方ともトップの直接...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに9591人感染 過去最多を3日連続で更新
千葉県では23日、新型コロナウイルスに新たに9591人が感染し、70代の男性2人が死亡したと...
7月23日
4強出そろう 拓大紅陵×市立船橋 木更津総合×専大松戸＜高校野球・千葉＞
第１０４回全国高校野球選手権千葉大会は二十二日、２球場で準々決勝４試合があり、ベスト４進出校が決まっ...
＜新型コロナ＞陽性者連絡事業を休止 再開初日申し込み殺到 千葉県のセンター
千葉県は二十二日、抗原検査キットを活用して、自宅にいながら新型コロナ感染の有無を確認してもら...