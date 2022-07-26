東京都あきる野市議会で不信任決議を受けた村木英幸市長が議会を解散したことに伴い二十四日に投開票された同市議選（定数二一）は、前職十九人、新人二人の当選が決まった。党派別の内訳は自民二、立民二、公明三、共産三、無所属十一。当日有権者数は六万六千五百八十六人、投票率は４６・０７％（前回５０・０１％）で過去最低となった。

村木市長の不信任決議案は二十八日招集の市議会に再び提出される見通しで、過半数が賛成すると市長は失職し、五十日以内に出直し市長選が行われる。（布施谷航）

◆あきる野市議選確定得票（定数２１−候補２４）

当 ３，３４７ 臼井建 無前

当 ２，０８３ 辻淑子 無前

当 １，８０６ 堀江武史 自前

当 １，７３０ 国松正輝 無新

当 １，６１４ 原田広子 公前

当 １，４９１ 増崎俊宏 公前

当 １，４８５ 中村則仁 立前

当 １，４６５ 大久保昌代 公前

当 １，４１３ 天野正昭 無前

当 １，３９３ 吉沢雄孝 無前

当 １，２５８ 子籠敏人 自前

当 １，１９８ 村野栄一 無前

当 １，１０５ 浦野治光 無前

当 １，０８６ 清水晃 立前

当 １，０８４ 窪島成一 無前

当 ９９８ 田端あずみ 共前

当 ９８０ 東海林悟 無新

当 ９７７ 中村一広 無前

当 ９４５ 関口江利子 共前

当 ８８４ 松本由紀子 共前

当 ８７２ 日原省吾 無前

６２９ 中野義治 立新

３５２ 滝下優香 無新

１６５ 高沢一成 無新



関連キーワード 東京