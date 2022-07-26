栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十四日に千九百十四人、二十五日に千六十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計十一万三千百二人になった。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽２４日発表（１９１４人）

宇都宮市７６６人、小山市１４９人、栃木市１２９人、足利市８９人、那須塩原市８３人、鹿沼市、真岡市各７８人、大田原市７３人、日光市６７人、下野市５２人、佐野市４１人、壬生町３９人、さくら市３８人、上三川町２７人、市貝町２０人、矢板市、野木町各１９人、高根沢町１８人、那須烏山市１４人、益子町、芳賀町各１３人、那須町１２人、那珂川町１１人、塩谷町１０人、茂木町４人、県外５２人。

▽２５日発表（１０６２人）

宇都宮市４３２人、小山市８９人、栃木市８１人、足利市７０人、佐野市５９人、真岡市５０人、鹿沼市３２人、日光市２９人、那須塩原市２８人、大田原市２４人、壬生町２３人、下野市、塩谷町各２０人、高根沢町１６人、上三川町１５人、矢板市１３人、さくら市１２人、益子町、野木町各６人、市貝町５人、茂木町４人、芳賀町３人、那須町２人、那須烏山市、那珂川町各１人、県外２０人、調査中１人。



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