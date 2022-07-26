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相模原殺傷事件から６年、追悼式 モニュメントに遺族ら献花
２０１６年７月に相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら４５人が殺傷された事件は、２６...
7月26日
五輪組織委の高橋元理事宅を捜索 ４５００万円受領か
東京五輪・パラリンピック組織委員会の高橋治之元理事（７８）の会社が、大会スポンサーに選定された紳士服...
秋葉原殺傷 ネットの「居場所」奪われ凶行 立場の弱い派遣社員の孤独や苦悩も 加藤死刑囚に刑執行
東京・秋葉原の歩行者天国で男女17人が死傷した無差別殺傷事件から14年余り、元派遣社員加藤智大死刑...
贈収賄事件、横浜市役所を捜索 医療技官の逮捕で
横浜市救急医療センターの業務で便宜を図った見返りに利益供与を受けたとして同市医療局の救急医療技官六車...
＜「みんなしあわせ。」出版記念 KANTA＆KAEDE展＞ 8月31日まで再延長 夏休み向けクイズも追加!
笑顔の人があふれる絵を描く輪島貫太（かんた）さん（１５）と妹の楓（かえで）さん（１３）の作品...
秋葉原殺傷、加藤死刑囚の刑執行 発生１４年、岸田政権で２回目
東京・秋葉原で２００８年６月、７人が死亡、１０人が重軽傷を負った無差別殺傷事件で殺人などの罪に問われ...