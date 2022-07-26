東海道新幹線、雨で一時見合わせ　静岡で規制値超え

2022年7月26日 09時35分 （共同通信）
　東海道新幹線は２６日午前７時５０分ごろ、大雨の影響で浜松―豊橋間の上下線の運転を見合わせた。約１時間後に再開した。浜松市西区に設置した雨量計が規制値に達したため。
　ＪＲ東海によると、午前７時１０分ごろにも大雨で新富士―静岡間の上下線の運転を一時見合わせ、約２０分後に再開した。一部の新幹線には遅れが生じた。

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