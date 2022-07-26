▽カブス―パイレーツ（２５日・シカゴ）

カブスの鈴木は「３番・右翼」でフル出場し、４打数無安打１得点だった。内容は右飛併殺、二ゴロ、右飛、遊ゴロ失策で打率は２割６分７厘。パイレーツの筒香は「６番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打。内容は見逃し三振、遊ゴロ、右飛、三ゴロで打率は１割７分３厘。カブスが３―２で勝った。（共同）



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