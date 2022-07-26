鈴木、筒香は４打数無安打　カブスが勝利

2022年7月26日 12時42分 （共同通信）
　パイレーツ戦の８回、遊ゴロ失策で出塁するカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　パイレーツ戦の８回、遊ゴロ失策で出塁するカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　▽カブス―パイレーツ（２５日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「３番・右翼」でフル出場し、４打数無安打１得点だった。内容は右飛併殺、二ゴロ、右飛、遊ゴロ失策で打率は２割６分７厘。パイレーツの筒香は「６番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打。内容は見逃し三振、遊ゴロ、右飛、三ゴロで打率は１割７分３厘。カブスが３―２で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧