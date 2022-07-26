大リーグ、大谷二塁打　鈴木、筒香は無安打

2022年7月26日 12時34分 （共同通信）
　ロイヤルズ戦の３回、二塁打を放つエンゼルス・大谷＝カンザスシティー（共同）

　ロイヤルズ戦の３回、二塁打を放つエンゼルス・大谷＝カンザスシティー（共同）

　【カンザスシティー共同】米大リーグは２５日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はカンザスシティーでのロイヤルズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、三回に二塁打を放つなど４打数１安打だった。チームは０―７で敗れた。
　カブスの鈴木はパイレーツ戦に「３番・右翼」で、パイレーツの筒香は「６番・指名打者」で出場したが、ともに４打数無安打だった。試合はカブスが３―２で勝ち、５連勝。

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