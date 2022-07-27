【午前】８時３０分、公邸でオーストラリアのモリソン前首相夫妻と朝食会。裕子夫人同席。９時２６分、自民党本部。３２分、同党役員会。５４分、官邸。１０時３分、閣議。１８分、萩生田光一経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、飯田祐二経済産業政策局長、保坂伸資源エネルギー庁長官。４１分、東京五輪・パラリンピック組織委員会の橋本聖子元会長、遠藤利明元副会長の表敬。１１時５分、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官。２６分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】０時５分、東京・西新橋の東京慈恵会医大付属病院。定期健康診断。５５分、官邸。２時１１分、月例経済報告関係閣僚会議。５７分、自民党本部。５８分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３時５６分、官邸。４時３３分、木原誠二、磯崎仁彦両官房副長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５２分、保坂資源エネルギー庁長官加わる。５時１２分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。２０分、滝沢内閣情報官。６時３９分、東京・恵比寿のステーキ店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」。半沢淳一、高島誠新旧全国銀行協会会長と会食。８時４２分、公邸。



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