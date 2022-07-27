ガソリン４週連続値下がり　１７０円４０銭

2022年7月27日 14時18分 （共同通信）
　東京都内のガソリンスタンド

　東京都内のガソリンスタンド

　経済産業省が２７日発表した２５日時点のレギュラーガソリン１リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて１円安い１７０円４０銭だった。値下がりは４週連続。

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