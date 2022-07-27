千葉県内で27日、新たに8389人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で50〜90代の男女10人が死亡したと発表された。死亡者の発表数が10人となったのは3月29日以来約4カ月ぶり。感染拡大を受け、県は27日から医療提供体制を現行の「フェーズ2B」から最高レベルの「フェーズ3」に引き上げ、確保病床数を100床増やして1877床とした。8月8日までに態勢を整えるように各医療機関に依頼した。

この日発表された新規クラスター（感染者集団）は以下の通り。

【柏市】市立田中保育園、柏二小こどもルーム、西原小こどもルーム▽【船橋市】千葉病院、介護老人保健施設リハビリケア船橋、特別養護老人ホームさわやか苑▽【市川市】市立大洲小学校、特別養護老人ホームなごみ▽【浦安市】堀江つどいの広場▽【松戸市】市役所▽【野田市】岩木第二学童保育所、障害者施設COCORO▽【鴨川市】亀田リハビリテーション病院▽【富津市】介護老人保健施設わかくさ▽【八千代市】児童発達支援センター▽【千葉市】中央区の医療機関、若葉区の有料老人ホーム（いずれも施設名非公表）

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