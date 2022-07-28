大阪府は２８日、２万４２９６人が新型コロナウイルスに感染し、感染者２１人が死亡したと発表した。発表済みの感染者７人を取り下げた。累計の感染者数は１３１万４５６人、死者は５３１２人となった。１週間の陽性率は５２・５％、病床使用率は５３・７％。

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