大阪で２万４２９６人感染　２１人死亡、７人取り下げ

2022年7月28日 18時38分 （共同通信）
　大阪市の森之宮地区（手前）。奥は大阪城公園（共同通信社ヘリから）＝２０２１年３月

　大阪市の森之宮地区（手前）。奥は大阪城公園（共同通信社ヘリから）＝２０２１年３月

　大阪府は２８日、２万４２９６人が新型コロナウイルスに感染し、感染者２１人が死亡したと発表した。発表済みの感染者７人を取り下げた。累計の感染者数は１３１万４５６人、死者は５３１２人となった。１週間の陽性率は５２・５％、病床使用率は５３・７％。

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